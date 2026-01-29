ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юлиан Вергов: "Фанагория" не е просто конна база, а терапевтично място

2012
Пожар изпепели историческия комплекс "Фанагория" във Варна Снимка: Орлин Цанев

"Фанагория" не е просто конна база. Това е терапевтично място, където идват деца с ментални и физически затруднения. Конете помагат на много от тях да се усмихнат, да се успокоят и да се почувстват приети", това написа актьорът Юлиан Вергов във фейсбук профила си относно огромния пожар.

В огнената стихия загинаха 7 от конете в комплекса. В коментарите под публикацията на Вергов хората са силно развълнувани, предлагат помощ и дарения. Някои дори подозират, че палежът е умишлен. 

Ето и цялата публикация на Юлиан Вергов: 

Не съм много по писането в социалните мрежи, но е наложително, когато става въпрос за беззащитни същества.

Разбрах за един много болезнен случай и понеже смятам, че това е чудовищно, ще го разкажа.

На 20.01 във Варна бива запалена конюшнята в прабългарското селище „Фанагория" в кв. Аспарухово.

В пожара загиват 7 от общо 11 коня, изгорени живи, сред които и едно бебе. Те не успяват да избягат – огънят е бил точно на входа на конюшнята и животните са се уплашили да преминат през пламъците.

Треньорът Петко Тишев е вътре и се е събужда от вече разразилия се пожар. Отваря всички боксовете и се е опитва да спаси колкото може повече коне, но от паника те започват да го ритат и хапят, при което единия кон се изправя на два крака и го ритат в главата и той губи съзнание.

Четири бездомни кучета, които живеят около фермата, влизат в пожара, започват да го дърпат, ближат по лицето и лаят по него, за да го изкарат навън – така реално му спасяват живота. В момента Петко все още е в болница, повече от седмица след инцидента.

Има огромни съмнения, че става въпрос за умишлен палеж.

"Фанагория" не е просто конна база. Това е терапевтично място, където идват деца с ментални и физически затруднения. Конете помагат на много от тях да се усмихнат, да се успокоят и да се почувстват приети.

Сега това място е пепел.

А седем невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин.

Тези коне не могат да говорят.

Но ние можем.

С уважение и благодарност към Теодора Цветанова.

Пожар изпепели историческия комплекс "Фанагория" във Варна Снимка: Орлин Цанев

Не съм много по писането в социалните мрежи, но е наложително, когато става въпрос за беззащитни същества. Разбрах за...

Публикувахте от Julian Vergov в Четвъртък, 29 януари 2026 г.

