АПИ за пътя край Телиш преди тежката катастрофа със загинал: Настилката е била суха

Данни на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) опровергават тезата за "черен лед" в участъка между Горни Дъбник и Телиш, където вчера сутринта стана тежката катастрофа, съобщи БНТ.

От агенцията добавят, че пътноподдържащата фирма е направила два обхода на пътния участък, единият е бил в 3.45 ч., а вторият в 6.20 ч. на 28 януари или малко повече от час преди тежката катастрофа. Настилката е била суха, а температурите положителни в интервала от 1 до 3 градуса и при двата обхода.

В Областното пътно управление и Ситуационния център на Агенцията не е получен нито един сигнал за нередност в участъка с пътния инцидент. След настъпване на катастрофата е преустановено движението в отсечката и съответно възможността за обработка на трасето.

По думите на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов първоначалните данни сочат, че шофьорът на тира се е движел в рамките на разрешената скорост, а като основна версия за катастрофата се разглежда състоянието на пътната настилка.