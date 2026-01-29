Пловдивският измамник Сергей Харварда доволен, обединиха му 5 присъди и ще лежи само 5 г.

Представял се за депутат, обещавал узаконяване на строежи, средства по европроекти и помощи за деца

По последното си дело завлякъм 7 души с близо 32 хил. лв.

Пловдивският измамник Сергей Димитров, по-известен като Харварда заради твърденията си, че е завършил университет там, призна вината си и по поредното дело срещу него и получи 2 години затвор. Районният съд в Пловдив кумулира тази присъда с предишните му 4 и така Харварда ще изтърпи най-тежката от тях – 5 г. затвор. Той беше задържан през юли 2022 г., работел в затворническото общежитие в Смолян и се очаква да излезе на свобода след броени месеци.

36-годишният Сергей Харварда е роден в Петрич, но от години живее в Пловдив, израсъл е в дом „Рада Киркович". От много време се представя се депутат, легитимирайки се с карта, на която пише „народен председател", но въпреки това успял да завлече много хора. Твърдял и че е съдия, прокурор или адвокат и предлагал широк набор от услуги – от узаконяване на построени без разрешително къщи, през прокарване на ток и вода, до уреждане на финансиране по европроекти и получаване на помощи за гледане на болно дете. Дейността му се разпростирала не само в Пловдивска област, защото има присъда и от Районния съд в Търговище.

По последното си дело в Пловдив призна, че между 2021-а и 2022 г. е измамил 7 души с близо 32 хил. лв. „Исках да си отворя автосервиз, той ми обеща да ми уреди пари по европроект. Даде ми входящ номер и аз зачаках. Като мина доста време, се обадих в министерството и ми казаха, че няма такова нещо. После съдействах да го задържат, той ми се обади и аз казах на полицията къде е", разказа пред „24 часа" един от измамените на име Павлос.

Друг пострадал – Валентин, пък му поверил прокарването на ток и вода на къща в с. Златитрап. И също му се повярвал, защото на Сергей Димитров се носела славата, че урежда всякакви въпроси.

Още при задържането си Сергей Харварда посъветва хората да гледат филма „Опасен чар". А днес остана доволен от кумулирането на присъдите.

Той е бил разследван за купуване на гласове за изборитее през 2021 г., но досъдебното производство е прекратено и сега съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.