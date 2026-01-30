Шофьорът, убил баща и дъщеря край Ловеч, най-вероятно се укрил в Сърбия

Две седмици след тежката катастрофа край Ловеч все още се издирва шофьорът, който уби 30-годишна жена и нейния 55-годишен баща. По неофициална информация на Нова тв той се е укрил в Сърбия.

Трагедията се случи на 17 януари, когато в лек автомобил пътували 30-годишната жена на предната седалка, шофирал е нейният баща, а на задната седалка били детето на младата жена и неговата баба. Блъска ги шофьор, който кара камион, без шофьорска книжа.

Днес детенцето има рожден ден и става на две годинки. Вече е много по-добре – смее се, радва се. Има малко разтегнато краче, но започва да ходи вече. Баба му е на легло, все още не се е възстановила. Нейната сестра, която живее от 20 години в Америка, се е върнала в България, за да се грижи за нея. "Не следя какво е следствието, защото искам да помогна на сестра ми. От много години напуснах страната, една от причините е тази - беззаккони. В Америка има закони, ако някой е виновен, е наказан", каза жената по Нова тв.

Кметът на Левски Любка Александрова също се включи в репортажа: "Ние загубихме безценни животи. Хората са тук заради тяхната огромна болка и съпричастността им, но и заради гнева и обвинението към всички институции, които не отговарят на въпросите ни - защо този човек е карал без книжка, защо е оставен да избяга".