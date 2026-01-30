ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата ще иска постоянен арест за шофьора, причинил катастрофата със загинал край Телиш

Окръжната прокуратура в Плевен ще внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш, съобщи БНТ

46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа като вече е с повдигнато обвинение. Очаква се по-късно през деня да се гледа и мярката му за неотклонение.

Тежката катастрофа стана в сряда сутринта на пътя между селата Телиш и Долни Дъбник. Мъжът губи контрол над камиона, който навлиза в насрещното движение и се удря челно в лек автомобил. В колата е пътувал 58-годишният анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. 

По информация на окръжния прокурор по пътя е имало черен лед, който е допринесъл за поднасянето на камиона. От АПИ твърдят, че при обход сутринта преди катастрофата настилката е била суха. 

Установено е, че 46-годишният шофьор на камиона е имал предишни нарушения на пътя. Налагани са му административни наказания – има общо 16 акта и 8 фиша. Отнемано му е и свидетелството за управление след като е шофирал след употреба на алкохол.

Пробите му за алкохол и наркотици след катастрофата са отрицателни.

