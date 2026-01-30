ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Падна последната пречка за издаването на разрешително за довършване на бул. "Тодор Каблешков" в София

Съдът потвърди предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване за имота, който спираше разрешителното за довършване на столичния бул. "Тодор Каблешков". Това съобщи във фейсбук профила си бившият главен архитект Богдана Панайотова. 

По думите й оттук нататък следва издаване на разрешение за строеж за участъка с предварително изпълнение. То влиза в сила три дни след издаването му. След това – самото строителство.

"Днес всичко е в ръцете на администрацията на Столична община. И както казвах още тогава – довършването на булеварда е напълно възможно и може да се случи в рамките на месеци, когато има процес, познаване на закона, подготвена документация, ясна процедура и воля за действие", пише Панайотова. 

