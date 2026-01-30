Депутатите обсъждат промени в Закона за адвокатурата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание.

С измененията ще бъде разрешена рекламата на адвокатската дейност и се узаконява използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Правната комисия прие, че адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие.

В дневния ред зац обсъждане е и проект на Годишна работна програма на парламента за 2026 г.

В редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.