ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Иванков е голмайстор №1 при вратарите в ев...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22189955 www.24chasa.bg

Двама са пострадали при пожари изминалото денонощие

904
Двама са пострадали при пожари изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Ликвидирани са общо 52 пожара.

Пожарните екипи са реагирали на 85 сигнала за произшествия.

Единият пострадал е жена на 78 години, която е била обгазен при пожар в къща в село Изворово, община Харманли.

Вторият е мъж на 60 години в София. След пожара той е с 21% изгаряния по цялото тяло, като е настанен в УМБАЛСМ ,,Пирогов“ с опасност за живота. 

С материални щети са възникнали 24 пожара, от които 10 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 28 пожара, информира БТА. 

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 23 при оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Двама са пострадали при пожари изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание