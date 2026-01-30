Двама са пострадали при пожари изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Ликвидирани са общо 52 пожара.

Пожарните екипи са реагирали на 85 сигнала за произшествия.

Единият пострадал е жена на 78 години, която е била обгазен при пожар в къща в село Изворово, община Харманли.

Вторият е мъж на 60 години в София. След пожара той е с 21% изгаряния по цялото тяло, като е настанен в УМБАЛСМ ,,Пирогов“ с опасност за живота.

С материални щети са възникнали 24 пожара, от които 10 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 28 пожара, информира БТА.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 23 при оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.