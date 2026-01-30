Никола Минчев: Не виждам възможност за сътрудничество с Румен Радев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпросите около подреждането на листите и наложеното вето върху определени фигури не бива да се превръщат в публичен конфликт, заяви евродепутатът от "Обнови Европа" и представител на ПП-ДБ Никола Минчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Според него вътрешните спорове не са най-сериозното предизвикателство пред ПП–ДБ в навечерието на изборите.

"Излизането на Румен Радев от президентството и навлизането му в парламентарната политика е сериозно предизвикателство. ПП-ДБ трябва да успее да капитализира протестната енергия, която се натрупа в края на миналата година", коментира Минчев.

Няма съществени разминавания между нас и партньорите от "Демократична България", каза той и добави, че не вижда възможност за бъдещо сътрудничество с проект, свързан с Румен Радев.

"Когато се казва, че Европа трябва да взима пример от Китай, Русия или САЩ, това подкопава усилията за утвърждаване на ЕС като самостоятелен и силен геополитически играч", каза още той.

"Политическата нестабилност не е проблем само за управлението, а за цялостната способност на България да изпълнява ангажиментите си – включително в сферата на сигурността и отбраната", коментира Минчев.

Според него закриването на Антикорупционната комисия изпраща тревожен сигнал, че настоящото мнозинство показва, че не може или не иска да осигури независим антикорупционен орган.

"От всички възможни кандидати той е човекът, когото познавам най-добре и смятам, че притежава необходимите качества. За мен той е най-добрият избор за България", каза Минчев за възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер.

Според него другите номинации са свързани с настоящото управляващо мнозинство и определени икономически кръгове.

