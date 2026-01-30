Драгомир Стойнев: Няма да бъда кандидат за следващия парламент

Няма да бъда кандидат за следващото Народно събрание, но ще съм в подкрепа на младите, обяви Драгомир Стойнев, който в момента е председател на парламентарната група на БСП - Обединена левица, по Би Ти Ви.

Едно поколение, от което съм и аз, и Атанас Зафиров, трябва да се оттегли - така Стойнев коментира изявлението на Зафиров преди ден, че няма да е в кандидат-депутатските листи на БСП за следващия парламент.

"Дошъл е моментът не да излезем от политиката, а да застанем до младите хора и да ги подкрепяме", каза Стойнев. По думите му парламентът се е превърнал в студио на ТикТок, където е по-важно как изглеждат и се показваш, а не какво правиш. Затова Стойнев е на мнение, че почти всички досегашни лица на БСП трябва да дадат крачка назад и в листите да има млади подготвени хора, които те да подкрепят.

Според Стойнев евентуален конгрес на БСП преди изборите е грешка, тъй като всеки конгрес на партията се превръщал в братоубийствен. По-добрият вариант бил конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство, да бъде организиран след предстоящите парламентарни избори.