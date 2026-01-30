Един загинал и 14 ранени в катастрофи през изминалото денонощие

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а ранени са 14. Това съобщиха от МВР на сайта си, пише БТА.
Общо 13 са произшествията за изминалите 24 часа с пострадали и загинали.
В София са регистрирани 31 леки катастрофи и две тежки, при които има двама ранени.
От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 380, загиналите са 36, а ранените 460. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с 10 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.