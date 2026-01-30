Възможно е да се изгради център за бежанци в русенския град Сеново

Има възможност за изграждане на център за бежанци на мястото на бившето военно поделение до Сеново, в което има разрушаващи се сгради и 600 дка горски фонд. Това съобщи кметът на община Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседания на местния Общински съвет.

На него стана ясно, че от Държавната агенция за бежанците е предвидено финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждане на център от затворен тип с 400 места за настаняване на мигранти. Според проекта той ще разполага с общежитие, столова, перални помещения и др. съпътстващи помещения.

Той уточни, че областният управител Драгомир Драганов още през миналата година е предприел стъпки, за да може да се придобие имота и там да се изгради един от двата планирани центрове за бежанци у нас, пише БТА.

За целта е необходимо становище от страна на Общински съвет – Ветово, като Мехмед уточни, че всичко трябва да се случи така, че да не се предизвиква и напрежение сред местната общественост. Имотът следва да се преобразува от публична държавна собственост на частна държавна собственост, предоставянето му за управление на областния управител. За целите на строителството част от терена трябва да се предостави и на Държавната агенция за бежанците, се посочва още в писмото на областния управител.

Според него се предвижда разкриването на около 80 работни места, 50% от които ще са държавни служители, а за останалите ще има възможност да се ангажират местни жители за обслужващ персонал. Финансирането на обекта ще е с изцяло европейски средства по фонд „Убежище, миграция и интеграция" 2021-2027.

„В Южна България има такива центрове за бежанци, които влизат от Турция. Идеята е този център да обслужва тези, които минават през българо-румънската граница или някои, които са влезли в Европа през България, и са върнати тук. Докато се реши, ние да ги депортираме в родните им места, те трябва временно да пребивават на територията на страната", отбеляза д-р Мехмед Мехмед. Той отбеляза, че и преди това като военно поделение, това място е използвано с подобна цел.

Ако центърът е наистина от затворен тип, не би следвало да има проблеми, но ако това не се спазва стриктно, може да има някои притеснения, отчете кметът на село Сеново Инна Георгиева.

Мехдем Мехмед добави, че в тази връзка може да бъде поканен и областният управител, който да разясни подробно на място проекта и мерките за охрана и безопасност, които би следвало да предложи той.