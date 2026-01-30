"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има издадени 14 неплатени фактури

14 издадени неплатени фактури има режисьорът Люси Иларионов, според „Софийска вода". Това обясниха от дружеството пред Нова тв, след като режисьорът се обърна към телевизията, за да разкаже за своя случай. По думите му той е закрил партидата на предишния си адрес, но години по-късно получил съдебна призовка.

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити.

Борислав Георгиев от „Софийска вода" обясни по Нова тв, че след анализ на казуса е установено, че партида на името на режисьора е била открита през юни 2020 г. и закрита през август 2023 г. Тя е регистрирана въз основа на договора му за наем с тогавашния собственик на имота, който впоследствие е починал.

По данни на дружеството за периода, в който Иларионов е бил потребител, са начислени 125 кубически метра вода. Георгиев уточни, че през август 2023 г. режисьорът е заявил желание да закрие партидата, но по правилата това се извършва с пълномощник на собственика на имота. Партидата е била закрита, което означава прекратяване на издаването на нови сметки и възможност за откриване на нова партида на следващ собственик или наемател.

От „Софийска вода" посочват още, че в тяхната система има данни за посещения на Иларионов и покойния собственик през 2013 г. в офис на дружеството, където са били оспорвани задължения. Собственикът е сключил споразумение за разсрочено плащане, а още едно такова е било подписано и през 2018 г. Едва през 2022 г. партидата е прехвърлена официално на името на Люси Иларионов.

Според дружеството за целия период, в който режисьорът е бил титуляр на партидата, не е постъпило нито едно плащане за ползваните ВиК услуги. Издадени са 14 фактури, изпращани на електронен адрес на негово име, като на всяка от тях било отбелязано, че сумата е неплатена. Освен това са изпращани и напомнителни писма, както и покани за доброволно плащане, но Иларионов не реагирал. Заради непогасените задължения „Софийска вода" е предприела съдебни действия. По случая вече е издаден изпълнителен лист, а от дружеството заявяват, че ще продължат да търсят вземанията си по съдебен ред.