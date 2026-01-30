Дете в Бургас предозира с лекарство за епилепсия, купено без рецепта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, прието в тежко състояние след предозиране с лекарство за епилепсия, което по закон се отпуска само с рецепта, съобщиха от лечебното заведение, съобщава БНР.

Медикаментът е бил закупен свободно от аптека в Бургас и приет от група тийнейджъри, които научили за действието му от социалните мрежи и го използвали с цел забавление.

След прием на пет таблетки по 75 мг едно от момчетата губи съзнание на улицата и е транспортирано по спешност в болницата. Детето е прието с опасност за живота, получава гърчове и е настанено за интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в лечебното заведение състоянието му се стабилизира и то е изписано.

Според лекарите това не е изолиран случай.

Медикаментът потиска пристъпите при пациенти с епилепсия, но при здрави хора има обратен ефект и може да предизвика тежки гърчове и загуба на съзнание.

За случая е уведомена полицията, като е започнало разследване как лекарството е било продадено без рецепта.

От болницата отчитат тревожна тенденция на зачестяващи случаи на деца, постъпили след предозиране с медикаменти или опити за самонараняване.

Медиците призовават родителите за по-голяма бдителност и активен диалог с тийнейджърите, особено при резки промени в поведението, засилен интерес към рисково съдържание в интернет и силни емоционални преживявания.