ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Акад. Николай Денков: С лекции не се учи как да си...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22190320 www.24chasa.bg

Пуснаха срещу 1000 евро гаранция пласьор на кокаин в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

1236

Мярка за неотклонение «парична гаранция» в размер на 1000 евро е наложил Районният съд в Горна Оряховица на 42-годишен местен жител. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем за държане и разпространение на кокаин, съобщи полицията.

Полицаите стигнали до него през клиент - 22-годишен от Лясковец, който тъкмо се бил снабдил с доза. В него е намерено вещество, реагиращо на кокаин, на стойност 65 лв. При последвали действия по разследването е установен и мъжът, от който е закупил наркотичното вещество – 42-годишен съгражданин.

В обитаваното от него жилище са установени и иззети два плика, съдържащи от същото вещество. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание