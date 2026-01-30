Пуснаха срещу 1000 евро гаранция пласьор на кокаин в Горна Оряховица

Мярка за неотклонение «парична гаранция» в размер на 1000 евро е наложил Районният съд в Горна Оряховица на 42-годишен местен жител. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем за държане и разпространение на кокаин, съобщи полицията.

Полицаите стигнали до него през клиент - 22-годишен от Лясковец, който тъкмо се бил снабдил с доза. В него е намерено вещество, реагиращо на кокаин, на стойност 65 лв. При последвали действия по разследването е установен и мъжът, от който е закупил наркотичното вещество – 42-годишен съгражданин.

В обитаваното от него жилище са установени и иззети два плика, съдържащи от същото вещество. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.