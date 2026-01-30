Река Арда заля мост, обявиха частично бедствено положение в 6 села

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението

Частично бедствено положение в община Ардино. Реката заля мост, който е единствена връзка на 6 села със света.

Временно е ограничено движението при км 20 на път III-8653 Китница – Боровица поради преливане на водна маса по железобетонния мост над река Арда, съобщават от АПИ. Колите изчакват на място. Работи се по почистването му.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.