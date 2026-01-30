ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Акад. Николай Денков: С лекции не се учи как да си...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22190398 www.24chasa.bg

Река Арда заля мост, обявиха частично бедствено положение в 6 села

4700
Река Арда преля Снимка:Община Ардино, фейсбук

Временно е ограничено движението

Частично бедствено положение в община Ардино. Реката заля мост, който е единствена връзка на 6 села със света.

Временно е ограничено движението при км 20 на път III-8653 Китница – Боровица поради преливане на водна маса по железобетонния мост над река Арда, съобщават от АПИ. Колите изчакват на място. Работи се по почистването му.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Река Арда преля Снимка:Община Ардино, фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание