„Грешките са нещо нормално и ако се учим от тях, ще можем да правим по-умни избори“, това е мотото на младежите, които помогнаха за организирането на работилницата „Как да избегнем често срещаните грешки в кариерното развитие“. Тя се проведе на 22-ри януари в Национален студентски дом.

Работилницата се превърна в полезна платформа за споделяне на знания, обмен на опит и практическо обучение, като постави акцент върху успешно навигиране на пазара на труда. В работилницата взеха участие както млади хора, започващи своя кариерен път, така и кариерни консултанти и младежки работници. Участваха ученици от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ), ученици от Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС), студенти от Софийски университет, ТУ-София, Нов български университет, УНСС и др. Инициативата е осъществена в рамките на международния образователен проект за младежи Hire-Fire, https://hirefireproject.eu/bg/nachalo/ ,финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и реализиран от младежи и партньорски организации в Полша и България.

Кадри от събитието „Как да избегнем често срещаните грешки в кариерното развитие“

По време на работилницата, участниците бяха информирани за направеното международно проучване и класификацията на грешките при кариерно развитие и самоориентиране, aoткритията са представени в наръчника „УМЕН СТАРТ“. Представеният анализ се базира на допитване до млади хора от Полша и България, както и от интервюта с работодатели, проведени през февруари 2025 г. Сред най-често срещаните грешки са лошо структурирани автобиографии, включващи нерелевантни детайли, недостатъчна подготовка за интервю и висока тревожност по време на срещите лице в лице. Допълнително предизвикателство за младежите е липсата на конструктивна обратна връзка от потенциалните работодатели, което им пречи да разберат грешките си и да се подготвят по-добре за бъдещи кандидатури.

Кадри от събитието „Как да избегнем често срещаните грешки в кариерното развитие“

Друга дейност по време на събитието беше представянето на онлайн обучителната система на Hire-Fire. Тя се състои от 6 обучителни модули, 6 обучителни видеа, инфографики, тестове за самооценка и множество други интерактивни ресурси. Тя може да се използва както за самостоятелно обучение, така и да бъде адаптирана към нуждите на кариерни консултанти и младежки работници при организирането на структурирани обучения за младежи. Системата е с отворен достъп за всички, които искат да развият знанията и уменията си в областта на кариерното развитие на платформата https://hirefireproject.eu/bg/obuchitelni-moduli/.

Скрийншот от обучителната система

С помощта на студенти от Студентското общество за компютърно изкуство бяха разработени и набор от обучителни видеа за кариерно развитие. Три от тях са интервюта с кариерни консултанти и експерти в областта на новите технологии в България. Всички видеа са достъпни на Български език на канала на проекта в YouTube.

Проектът Hire-Fire е иницииран от Brainstream, полска организация с голям опит в развиването на т.нар. меки умения и работи в областта на подобряването на компетентностите на работното място. Партньорът от България е Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ), https://scas.bg , в екипa участваха д-р инж. Росен Петков, Боряна Савова и студенти- членове на СОКИ. Организацията подпомага студенти и тяхното кариерно и творческо развитие като подържа два центъра в Национален студентски дом: Ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие, както и Център за развитие на компютърните технологии и изкуства.

Снимки от работилница във Варшава, в която участваха младежи от България и Полша

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.