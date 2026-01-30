ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22190498 www.24chasa.bg

При сблъсък с 50 км в час все едно скачате от 4-ия етаж

2916
Росен Рапчев Снимка: Румяна Тонева

Все едно скачате от 4-ия етаж - такива ще са последиците при евентуална катастрофа със скорост 50 км в час, ако не сте обезопасени в колата. Това обясни Росен Рапчев, бивш шеф на Пътна полиция по Би Ти Ви, призовавайки да се слагат колани на пътниците и на задните седалки. Особено когато става дума за деца.

"Нека всеки, който обича своето дете, да помисли върху това", каза Рапчев, след като риторично попита: "Кой кара с 50 км?". Той обясни, че губим цял клас деца в катастрофи всяка година, затова и родителите трябва да бъдат много внимателни какво и как обясняват на децата си.

Рапчев даде пример с това, че понякога възрастните пресичат на червено, когато няма превозни средства на улицата, но го правят в присъствието на децата. А децата не могат да преценяват обстановката като възрастен човек, но вече имат примера, че може и на червено.

Същевременно Рапчев призова пешеходците първо да се огледат, да видят дали са забелязани от шофьора и тогава да пресичат. "Пешеходците са малки и незабележими на улицата", каза той.

Опасност за шофьорите по това време на годината е и черният лед. Ако асфалтът е мокър и блести, винаги имайте едно наум. Дори при изпреварване, без да има коли в насрещното платно, ако се попадне в такъв участък, шофьорът може да загуби управлението. Рапчев обясни, че една трета от жертвите на катастрофи през миналата година са загубили живота си извън пътното пространство - дали удар в дърво, дали кола се е преобърнала.

Росен Рапчев Снимка: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание