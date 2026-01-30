При сблъсък с 50 км в час все едно скачате от 4-ия етаж

Все едно скачате от 4-ия етаж - такива ще са последиците при евентуална катастрофа със скорост 50 км в час, ако не сте обезопасени в колата. Това обясни Росен Рапчев, бивш шеф на Пътна полиция по Би Ти Ви, призовавайки да се слагат колани на пътниците и на задните седалки. Особено когато става дума за деца.

"Нека всеки, който обича своето дете, да помисли върху това", каза Рапчев, след като риторично попита: "Кой кара с 50 км?". Той обясни, че губим цял клас деца в катастрофи всяка година, затова и родителите трябва да бъдат много внимателни какво и как обясняват на децата си.

Рапчев даде пример с това, че понякога възрастните пресичат на червено, когато няма превозни средства на улицата, но го правят в присъствието на децата. А децата не могат да преценяват обстановката като възрастен човек, но вече имат примера, че може и на червено.

Същевременно Рапчев призова пешеходците първо да се огледат, да видят дали са забелязани от шофьора и тогава да пресичат. "Пешеходците са малки и незабележими на улицата", каза той.

Опасност за шофьорите по това време на годината е и черният лед. Ако асфалтът е мокър и блести, винаги имайте едно наум. Дори при изпреварване, без да има коли в насрещното платно, ако се попадне в такъв участък, шофьорът може да загуби управлението. Рапчев обясни, че една трета от жертвите на катастрофи през миналата година са загубили живота си извън пътното пространство - дали удар в дърво, дали кола се е преобърнала.