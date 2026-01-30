ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама влизат в затвора, като непълнолетни замеряли с камъни мъж в парка на Бобов дол

Тони Маскръчка

Двама млади мъж влизат в затвора, защото като непълнолетни пребили с камъни мъж в парка на Бобов дол.

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „общ" режим, по отношение на М. А. и наказание „пробация" за срок от 6 месеца, по отношение на П. Г. Двамата се признаха за виновни в причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.

П. Г., неосъждан, и М. А., който вече е осъждан, се признават за виновни, че на 7 декември 2023 г. около 22,00 часа в гр. Бобов дол, на пешеходна алея в парк в местността „Св. Спас", като непълнолетни, в съучастие, чрез нанасяне на удари с камъни в областта на главата, са причинили на Н. С. от гр. Бобов дол лека телесна повреда.

Пострадалият е получил разкъсно - контузна рана на главата отзад в ляво, с което са му причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди на публично място - на пешеходна алея в парк, без каквато и да било причина и поведение от страна на пострадалия, демонстрирайки физическа сила и изразявайки по този начин грубо нарушение на обществения ред, пренебрежение и явно неуважение към обществото, и в частност към човешката личност на пострадалия.

М. А. е с постановена мярка за неотклонение „Задържане под стража" по настоящото дело, считано от 15.12.2025 г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода. Съдът потвърди взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража".

РС Дупница определи да се изпрати съобщение до пострадалия Н. С., като му се укаже, че производството по делото е прекратено с одобрено споразумение и той може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

