Шофьорка блъсна момиче на пешеходна пътека в Казанлък

Шофьорка блъсна момиче на пешеходна пътека в Казанлък Снимка: Pixabay

Шофьорка блъсна момиче на пешеходна пътека в Казанлък, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал на 29 януари, около 22.03ч. На кръстовището на ул."Розова долина" с ул."Бачо Киро" е настъпило пътнотранспортно произшествие. Кола управлявана от 43-годишна жена ударила 18-годишно момиче, което било на пешеходна пътека. Пешеходката е прегледана и е освободена.

Двете жени са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати и за двете.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на Районното управление в Казанлък.

