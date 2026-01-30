Без Зафиров и Стойнев в листите на БСП. Кои още от "старите" ще отпаднат?

Народните представители от БСП имат и ограничение - до 3 мандата, или 12 години в парламента

Две знакови имена, с дългогодишен парламентарен опит, със сигурност няма да попаднат в листите на БСП. Първата заявка за стъпка назад дойде от председателя на БСП Атанас Зафиров, който обяви, че е време напред да минат нови лица. Тезата му защити и настоящият му партиен заместник и шеф на парламентарната група Драгомир Стойнев, който увери, че на предстоящите парламентарни избори БСП ще даде път на младите. А от челните позиции вероятно ще се откажат и други разпознаваеми лица на социалистите.

През 2017 г. БСП

ограничи мандатите на народните си представители - до три мандата, или до 12 години.

От настоящата парламентарна група с най-дълъг стаж на банките е Петър Кънев, но той е представител на гражданската квота и реално не е длъжен да се съобрази с това решение. Стойнев и Кирил Добрев са другите двама депутати с няколко мандата зад гърба си. Реално останалите народни представители от БСП в момента не са застрашени от тези рестрикции. Някои от сравнително новите лица в парламента сега се озоваха там след като опитни депутати на социалистите станаха министри. Местата бяха осигурени не само от Зафиров, а от социалния министър Борислав Гуцанов, от земеделския Манол Генов и от регионалния Иван Иванов, които са "абонирани" за избираеми позиции от 2013 г. насам.

"Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото", каза тази сутрин пред БТВ Драгомир Стойнев.

Преди това обаче дойде заявката на Зафиров, който настоя, че партията трябва да включи в листите си "млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото". И обяви, че път напред трябва да има

хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност.

Аз ще се отдам на активна дейност със структурите, допълни Зафиров. В момента той е в тежка ситуация - тази събота пленумът на БСП се събира, а ако не настъпи промяна в настроенията на Националния съвет на 7 и 8 февруари има конгрес. Една от точките е свързана и с искането за смяната му като председател. Той обаче отказва да подаде оставка и смята, че през последната година ръководството на БСП се е справило успешно и е постигнало много неща. Част от критиците му приемат тезата, че е работено добре и правителството, в което социалистите участваха, а председателят им бе вицепремиер, се е справило добре. Те обаче искат смяната на Атанас Зафиров.

Трета група обаче иска радикални промени, нови политики и подмяна на лицата в партията и листите.

Подредбата на списъците за кандидати за народни представители по принцип се прави от областните съвети по номинации от по-малките организации. Местата за коалиционни партньори и гражданска квота се гласуват от Националния съвет на БСП по предложение на бюрото. През последните години се наложи и тенденцията

водачите на листи да се подават от тясното партийно ръководство

Спадът в доверието на БСП обаче направи първото място в листата в почти единствен шанс за влизане в парламента. На последните парламентарни избори БСП вкара само 19 депутати, а само от два района в София успя да вкара по двама депутати.

В настоящото НС двама от представителите на Младежкото обединение в БСП влязоха точно от първи позиции в столицата - лидерът на МО Габриел Вълков и заместникът му Атанас Атанасов. Двамата бяха водачи за първи път. Друго от сравнително младите лица в парламентарната група Иван Петков - Бебето е избиран за НС пет пъти, но все с кратки мандати.

През последните години в БСП имаше

тенденция едни и същи лица да са начело на парламентарни листи.

Една от малкото изненади през 2024 г. бе бившият кмет на Самоков Владимир Георгиев, който стана депутат за първи път.

Някои от новите лица пък заместиха стари познайници - водачи, които обаче бяха приближени на напусналата партията бивша нейна председателка Корнелия Нинова - като Георги Свиленски, Христо Проданов и Иван Ченчев.

Марияна Бояджиева има две предишни участия в парламента, в 42 и 43-то НС, които я правят от най-опитните в групата в момента. Друга от дамите в БСП Петя Цанков влиза в парламента за пети път, но също е в групата с кратки мандати. Иван Ибришимов вече е бил в три парламента, а Илиян Йовчев - четири, но са с изключително кратки мандати.

Народните представители нямат право да са председатели на партийни структури.