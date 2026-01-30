Парламентът отхвърли идеята за задължителен изпит за адвокат

Депутатите приеха на второ четене важни промени в Закона за адвокатурата

С тях отпада забраната на адвокатите да се рекламират

Парламентът не прие предложението всички юристи, които искат да станат адвокати, да се явяват на изпит. Така се запазва досегашното положение, според което без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години. Тези лица подават молба за вписване в адвокатската колегия.

За идеята да има изпит за всички гласуваха 31 народни представители от различни парламентарни групи, против бяха 20, а се въздържаха 123-ма.

Вносител на предложението да отпадне възможността да се впише без изпит като адвокат юрист със стаж над 5 г. беше Стою Стоев от ПП - ДБ. По време на дебата той предложи това ограничение да отпадне за съдии, прокурори и следователи и те да могат да се вписват като адвокати без изпит, след като напуснат системата. Според него не бивало да се отива от едната крайност в другата.

Бранимир Балачев от ГЕРБ пък направи ретроспекция кое точно налагало промените в Закона за адвокатурата. По думите му този закон не бил политически, а професионален и за всички граждани, и за това помоли депутатите да подкрепят предложените промени. Според него с увеличаването на факултетите започнало масовото преселение към адвокатурата. Преди 10 ноември 1989 г. адвокатите били 2000, а сега 14 000, но 70-80% от тях едва съществували.

"Много трудно вече 5-6 години Висшият адвокатски съвет се опитвал да направи промени, но срещал силния отпор от хора, които смятали, че адвокатурата е място за печелене на пари. Според него един от големите проблеми на адвокатурата бил, че от приемането на адвокати без проверка на техните знания и морални качества, имало много адвокати без нужния правен капацитет. За това по неговите думи изпитът трябва да е задължителен за всички и не бивало да се правят компромиси и за магистратите. Балачев каза, че през последните дни непрекъснато звъняли магистрати, които искали за тях да се направи компромис. Магистратите, които са се пенсионирали и после ставали адвокати, били по-малко от 0,5%.

По същия начин трябва да се проверят знанията и на юрисконсултите, предложи Балачев и заключи да не се правят компромиси в тази посока. Той се обяви против възможността адвокати да се рекламират. Истинската реклама била като хората чуят адвоката в съдебната зала, после се редели на опашка пред кантората. Освен това всички кантори имали страници в интернет и там пишело кой какъв е.

Д-р Александър Симидчиев от ПП - ДБ пък призова при гласуването да се помисли как законовите текстове могат да се приложат към друга професия. Например как ще се погледне, ако лекар, уволнен от една болница, след време отиде на добра позиция в друга болница. В крайна сметка обаче депутатите не приеха предложението всички да ходят на изпит.

С изключение на него одобриха всички останали предложения. Като например това, че се дава възможност на адвокатите да се рекламират. Както и възраженията за прекомерност на разноските за адвокат ще трябва да се мотивират, а съдът няма да може да присъжда по-малко, отколкото е платила на адвоката си отсрещната страна.