БСП иска забрана на никотиновите "снусове"

Павлета Давидова

Габриел Вълков е председател на Младежкото обединение в БСП. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Законопроект за пълна забрана на никотиновите торбички „снус" или „снуски" внася в парламента БСП заяви Габриел Вълков, обяви в кулоарите на парламента Габриел Вълков, който е и шеф на комисията по младежта и спорта в НС. 

Той извади малко пакетче, което показа на медиите и обясни, че една такава торбичка се равнява на "между половин и една кутия цигари". Депутатът подчерта, че те са забранени са за употреба от лица под 18 години, но в държавата нямало никакъв контрол.

Вълков настоя, че забраната е наложителна, защото употребата на тези никотинови торбички води до рак, разяждане на венците и д.р.

Той обвини големите тютюневи компании, че са се опитали да ги убедят да изтеглят законопроекта. "Ние, от БСП, не се продаваме. Призоваваме и залата да приеме законопроекта в максимално кратки срокове, за да можем да забраним наркоманията, която минава през тези снусове", настоя депутатът от БСП.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

