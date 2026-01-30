Условна присъда за жена, седнала зад волана с 1,87 промила алкохол в Стара Загора

По силата на одобрено от Районен съд – Стара Загора споразумение, подсъдима, на 51 години, е осъдена на наказание „лишаване от свобода" за срок от шест месеца, чието изпълнение е отложено с тригодишен изпитателен срок, съобщават от съда.

Тя се призна за виновна в това, че на 16.11.2025 г. в Стара Загора управлявала лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510". Съдът я лиши от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и шест месеца.

Съдебният състав постанови - лекият автомобил, собственост на подсъдимата и послужил за извършване на престъплението, с контактния му ключ, да бъде отнет в полза на държавата.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.