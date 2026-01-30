Пипнаха дрогиран шофьор, в колата му е открит канабис

Полицаи пипнаха дрогиран шофьор, а в колата му откриха канабис. В обедните часове в четвъртък, в района на ул. „Рокфелер" в гр. Петрич, полицаи спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Пасат", управляван от 26-годишен мъж от с. Първомай, общ. Петрич.

В хода на извършената проверка, с техническо средство, е установено, че водачът шофира след употреба на наркотични вещества и е намерена найлонова опаковка, съдържаща около 8,38 грама сух канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.