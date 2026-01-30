По Инвестиционната програма са осъществени големите обекти, променящи облика на града – новият закрит басейн, ремонтите на ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Марица“, ул. „Велико Железов“ и в кв. „Б. Българанов“, пътищата за Коньовец и Лозево, първият етап от ремонта на бул. „Симеон Велики“ и др.

По Капиталовата програма вложените инвестиции са за над 26,3 млн. лв (13,5 млн.€)

По Ремонтната програма са завършени 37 обекта за 4,5 млн. лв (2,3 млн.€).

Финализирани са ремонтите на улици по кредита на Община Шумен

За пътища до селата и улици в тях са инвестирани над 30 млн. лв. (15,3 млн.€)

Финализирането на 15 ключови проекта през 2025 г., продължаващи пет големи и десетки други, саниране, инвестиции над 15 млн. евро в пътища до селата и улици в тях, финализиране на ремонтите на улици по кредита и вложения над 13,5 млн. евро по капиталовата програма посочва кметът на община Шумен проф. Христо Христов в отчета си за изминалата година. Документът е депозиран пред Общинския съвет, съгласно изискванията на ЗМСМА. Отчетът е публично достъпен на сайта на Община Шумен.

По време на сесията на 29 януари кметът проф. Христо Христов призова общинските съветници да отчетат труда и усилията на администрацията и подчерта, че подобен обем от работа не им е бил възлаган никога до момента. Той изказа благодарност към служителите, експертите, заместник-кметовете и общинските съветници, които подкрепят и подпомагат работата на администрацията.

В отчета за изпълненото през 2025 г. в резюме се посочва следното, като всеки от заместник-кметовете представи акценти от извършената в ресора му работа.