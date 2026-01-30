"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 28 години от Свищов е загинал при битов инцидент с бойлер.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РПБЗН) във Велико Търново съобщиха, че вчера, в 18:05 часа, в оперативния център във Велико Търново е получен сигналът за Районната служба в Свищов за битов инцидент със съдове под налягане без взривоопасни газове в сутеренно помещение на жилищна кооперация в Свищов на ул. „Кирил Д. Аврамов", пише БТА.

Причините за инцидента са в процес на установяване.

Съседите на загиналия мъж разказаха, че има срутени стени на помещението, в което е станал инцидентът.