Разкриха три опита за плащане с фалшиво евро в област Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В област Плевен са регистрирани три опита за разплащане в евро с неистински парични знаци, съобщава БНР. Като цяло процесът по преминаване към единната европейска валута в 11-те общини протича плавно, спокойно и без сериозни затруднения, отчитат институциите.

Като цяло обстановката е спокойна. В приходната агенция са постъпили сигнали за нарушения на Закона, като последният е свързан с такса за курс, организиран от БЧК - била е 96 лева и е била променена на 90 евро. По случая са предприети действия и проверките продължават.

На третото заседание на Областния координационен център по въвеждане на еврото в общините Кнежа, Искър и Левски не са установени проблеми или сигнали.

В община Долни Дъбник над 80% от разплащанията в брой вече се извършват в евро. Превалутирането на средства се осъществява в клона на "Български пощи" в общината.

От Комисията за защита на потребителите информират, че основната част от получаваните сигнали са свързани с повишаване на цените на улични кафеавтомати.