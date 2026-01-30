ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена открадна 600 лева от гост на хотел в Търговище, разкриха я

Ваньо Стоилов

След извършени незабавни действия служители на РУ-Търговище са установили извършител на кражба на парична сума в Търговище, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР. За времето от 01,00 ч до 11,00 ч на 28.01.2026 г. от хотел в града е била извършена кражба на сумата от 600 лв. – собственост на 41-годишен мъж от град Омуртаг.

На 29.01.2026 г. в резултат на предприети от служители на управлението незабавни действия по издирването е установен извършителят на деянието – 21-годишна жена от Търговище. Сумата вече е възстановена на собственика й. По случая се извършва проверка с оглед данни за престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, резултатите от която ще бъдат докладвани в прокуратурата.

