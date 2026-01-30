ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от магазин в Монтана

Камелия Александрова

Започват кражбите на храни от магазини, съобщават от МВР.

На 23-ти януари тази година от хранителен магазин в гр. Монтана е извършена кражба на множество на брой и вид хранителни и нехранителни стоки на обща стойност 1194 евро. На 28.01.2026 г. след извършените оператвино- издирвателни мероприятия от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Монтана е установено, че извършители на деянието са трима мъже и една жена на възраст от 20 г. до 48 г. от гр. Белоградчик и с. Новоселци.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ - Монтана за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Работата по случая продължава РУ - Монтана

