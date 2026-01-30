Хванаха контрабандни цигари за 50 000 евро на митнически пункт Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

325 000 къса (16 250 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Лесово в товарен автомобил, превозващ мебели, съобщиха от Агенция "Митници"

Случаят е от 26 януари, когато товарна композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на митническия пункт на входящо трасе в страната.

В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България пакетирани мебели от Турция за Нидерландия и няма друго за деклариране. Митническите служители са извършили проверка на превозното средство. Те открили кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение.

Иззети са 325 000 къса цигари с различни търговски марки на обща стойност около 50 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.