Обвиниха мъж, склонил 20-годишна жена да проституира

насилие. Снимка: pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 33-годишен мъж, склонил 20-годишна жена да проституира.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от неустановена дата в средата на м. октомври 2025 г. до 28.01.2026 г. в гр. София, обвиняемият С.Ш. е склонил В.В. към проституция, като я накарал да проституира и публикувал обяви за секс услуги, предоставяни от нея в сайтове.

Деянието е извършено с користна цел – парите, спечелени от предоставяните секс услуги, жената предоставяла на обвиняемия.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване на свобода" от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 15 000 лева.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за налагане на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

насилие. Снимка: pixabay

