Димитър Главчев очаквано прие да стане служебен премиер за трети път

Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема, при положение, че изборът е на г-жа Йотова след това.

Това каза шефът на Сметната палата Димитър Главчев след срещата си с президента Илияна Йотова.

"Всеки, който има представа от организиране на избори знае, че членовете на СИК се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер и правителство, за случващото се там, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации", каза още Главчев.

"В СИК не само, че няма участие на правителството, а е забранено да се намесва там, защото ще е намеса в честността на изборите. Партиите са играчите там", допълни той.

Главчев обясни, че по време на срещата си с президента Йотова не са обсъждали възможен състав на служебно правителство.

"Говорихме дали съм склонен да приема или не, тя ме попита какъв е опитът ми досега и аз го споделих", каза шефът на Сметната палата.

"Надявам се да станат и повече от трима (желаещите от "домовата книга" да съставят правителство- бел. ред.), за да може президентът да има възможност за избор, кой е най-подходящият", заяви Главчев. Запитан дали е говорил на тази тема със своите заместнички Силвия Къдрева и Маргарита Николова, които също ще проведат разговори с Йотова днес, той обясни, че темата не е коментирана сега.

Преди финалния ден за консултации с останалите възможни кандидати президентът Илияна Йотова има двама съгласили се: зам.-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Днес тя прие първо шефа на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти ръководи служебни правителства, после и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Очакванията са и заместничките на Главчев да кажат "да".

Тогава президентът ще може да избира измежду половината кандидати от домовата книга. Досега това не се е случвало, а през есента на 2024 г. можеше да се стигне и до конституционна криза - повечето длъжности, които след промените в конституцията могат да заемат поста, бяха вакантни. А Румен Радев отказа да назначи тогавашната зам.-шефка на Сметната палата Горица Кожарева заради предложението Калин Стоянов да оглави МВР и така се стигна до втория кабинет на Главчев.

