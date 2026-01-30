МБАЛ „Св. Анна-Варна" съди здравната каса за неплатена медицинска дейност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административен съд – Варна образува дело по иск на МБАЛ „Св. Анна-Варна" АД срещу НЗОК за незаплатена медицинска дейност, съобщават от съдебната институция.

В молбата си, от болницата твърдят, че здравната каса неоснователно отказва да плати извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. в размер на 526 хил. евро и 5500 обезщетение за забавянето.

Болницата атакува прилагането на т.нар. „месечни лимити".

От лечебното заведение заявяват, че е невъзможно да предвидят броя на пациентите като болница със спешен и денонощен прием, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ.

В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията НЗОК е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12 януари плащане не е постъпило.

На 15 януари работещи в болницата излязоха на протест с искане за изплащане на заработените допълнителни възнаграждения.

Хората издигнаха плакати, с които изразиха недоволството си, че спасяват животи, а мизерстват и не могат да плащат нормално сметките си.

Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров заяви, че през този месец получените от здравното министерство пари не са достатъчно, за да се платят допълнителните възнаграждения.

За обичайните доплащания за дежурства, повишена натовареност и т.н. няма средства и е естествено да възникне напрежение, тъй като хората получават само основните си заплати, посочи тогава Петров.