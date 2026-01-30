ДБ към "Промяната": Коалицията трябва да работи добре, без ултиматуми

За втори път тази седмица "Демократична България" показа пред медиите, че не приема ултиматума, който в събота й постави лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. През почивните дни ПП имаше събрание на ръководството си и обяви, че при реденето на съвместните листи трябва да се следва досегашният принцип, освен това от тях да отпаднат изключеният от партията Даниел Лорер и колегата му Явор Божанков.

"Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да им представим максимално силна програма, максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно, да работи добре, но това не може да стане с ултиматуми", обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в парламентарните кулоари. А редом с него бе и Божанков.

Също както и в сряда от "Демократична България" дадоха брифинг, посветен на идеята им за отпадане на нотариална заверка при прехвърляне на МПС. Това е една измислена административна тежест, настоя зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов. Той не смята за вярна тезата, че отпадането на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС ще доведе до кражби.

"Ако довечера имах колебания дали трябва да отпаднат привилегиите и квотите за нотариусите, вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект и нотариусите да се състезават както адвокатите", допълни Иванов.

"Нотариусите вършат част от работата, която държавата трябва сама да си върши, свързана със събиране на местни данъци и други мерки. Когато този процес бъде дигитализиран, регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно, гражданите ще могат да прехвърлят автомобили изцяло по електронен път. Тогава този процес ще бъде изцяло облекчен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до другите европейски държави", заяви Божанов.

Народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, който също присъства на брифинга, бе лаконичен. Той заяви, че въпроси за листи и за коалиционни преговори могат да се коментират само от лидерите.