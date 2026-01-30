Димитър Главчев подрани, изчака Илияна Йотова да слезе по стълбите да го посрещне

Изненадващо президентът Илияна Йотова не чакаше на входа на президентството шефа на Сметната палата Димитър Главчев, който вече два пъти бе служебен премиер. Той подрани и трябваше да изчака президентката да слезе по стълбите и да го посрещне във фоайето.

Стилът да посреща гостите си на парадния вход на институцията Йотова наложи във вторник, при посрещането на Рая Назарян. След това прие така всичките си гости досега: управителят на БНБ Димитър Радев, заместниците му Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, омбудсманът Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова.

Подраняването на Главчев лиши фоторепортерите от възможността да го снимат с Йотова на входа и така подбуди спекулации посрещнала ли го е тя или не.

Досега "да" за служебен премиер Йотова чу само от двама: Мария Филипова и Андрей Гюров. След Главчев пък предстои да проведе и последните си 2 срещу: със заместничките му Силвия Къдрева и Маргарита Николова.