Димитър Главчев подрани, изчака Илияна Йотова да слезе по стълбите да го посрещне

Елица Чупарова

22296
Илияна Йотова не посрещна Димитър Главчев на входа на президентството СНИМКА: Юлиян Савчев

Изненадващо президентът Илияна Йотова не чакаше на входа на президентството шефа на Сметната палата Димитър Главчев, който вече два пъти бе служебен премиер. Той подрани и трябваше да изчака президентката да слезе по стълбите и да го посрещне във фоайето.

Стилът да посреща гостите си на парадния вход на институцията Йотова наложи във вторник, при посрещането на Рая Назарян. След това прие така всичките си гости досега: управителят на БНБ Димитър Радев, заместниците му Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, омбудсманът Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова.

Подраняването на Главчев лиши фоторепортерите от възможността да го снимат с Йотова на входа и така подбуди спекулации посрещнала ли го е тя или не.

Досега "да" за служебен премиер Йотова чу само от двама: Мария Филипова и Андрей Гюров. След Главчев пък предстои да проведе и последните си 2 срещу: със заместничките му Силвия Къдрева и Маргарита Николова.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

