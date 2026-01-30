Зад решетките остава украински шофьор на камион, причинил смърт на пътя край Враца

Врачанският окръжен съд наложи днес най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо украинския гражданин С. Ш. Срещу него прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт на пътя по непредпазливост.

На 23 януари т. г. на кръстовище на околовръстния път на Враца, при управлението на товарна композиция, състояща се от влекач и прикачено полуремарке с полски регистрационни номера, украинеца нарушил Закона за движение по пътищата. Той се е движел на такова разстояние от пътуващия пред него лек автомобил „Ауди", което не му е позволило да спре зад него, когато колата е намалила скоростта и след сблъсъка е причинил смъртта на пътуващия на предната седалка в лекия автомобил 81-годишния И. С.



Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона, предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда за обвиняемия. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, е тежко и се наказва с лишаване от свобода от 5 до 8 години. Съдът прие също, че съществува реална, а не хипотетична, опасност той да се укрие.