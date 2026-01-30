ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима са ранени след тежка катастрофа в Ракитово

Водачът и пътуващите с него млад мъж на 21 години и три момичета - на възраст между 12 и 19 години, са пострадали СНИМКА: Архив Снимка: Снимка: Архив

Петима младежи са с различни травми и наранявания след пътен инцидент в Ракитово, съобщиха от ОДМВР в Пазарджик.

Сигналът за катастрофата е получен в полицията около 3.30  ч. на 30 януари. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и на „Спешна помощ".

Причината за катастрофата е, че 23-годишен шофьор загубил управление над лек автомобил с чужда регистрация.

След като се блъснало последователно в няколко паркирани автомобила возилото се преобърнало в частен имот. В резултат на това водачът и пътуващите с него млад мъж на 21 години и три момичета - на възраст между 12 и 19 години, са пострадали. Пътниците са настанени с различни травми и наранявания в болници във Велинград и Пазарджик.

От тях най-тежко е състоянието на 18-годишно момиче, което е с черепно-мозъчна травма.

Шофьорът е тестван с технически средства, като пробата му за алкохол се оказала положителна. Той е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.

