Две болни деца в Смолян получиха по 3700 евро от благотворителни календари

Болни момиче и момче получиха по 3700 евро за лечението си от община Смолян. Общата сума от 7400 евро е събрана от инициативата „Календар на Община Смолян", която се провежда за осми път. Календарите се правят от снимки на любители фотографи, а жури избира най-сполучливите. След това те се продават с благотворителна цел.

Средствата са за Стефани Петрова и Михаил Дончев.

Кметът Николай Мелемов се срещна днес със Стефани и нейната майка Жана Тодорова. Михаил е болен и затова не можеше да присъства на срещата. Майка му, Вероника Илиева, благодари на всички, които се включиха в инициативата и ще подпомогнат необходимите терапии, които могат да ускорят възстановяването му.