ДПС-НН: Всеки български гражданин има правото и задължението да гласува

Хората на Делян Пеевски до сега пазиха мълчание по предложенията на "Възраждане" за до 20 секции в страни извън ЕС

След като запазиха пълно мълчание докато правната комисия, а след това и пленарната зала приемаше на първо четене ограничение за броя изборни секции в страни извън Европейския съюз, днес "ДПС - Ново начало" най-сетне публично се обявиха срещу рестрикцията.

Искра Михайлова използва процедура след гласуване на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2026 г., за да заяви позиция и по законопроекта на "Възраждане".

Тя подчерта, че партията й защитава правото на всеки български гражданин, независимо къде е избрал да живее - САЩ, Великобритания, Турция, Полша, или където и да е, да гласува, "да упражни правото и задължението си за вот".

"Това е изконно като принцип на ДПС и нито за момент не отстъпваме от този наш принцип - правата и свободите на българските граждани. Всякакви спекулации на тема, че някой имал или няма интерес (от ограничението - б.р.), са безпочвени. Правото на гласуване не подлежи на коментар и трябва да е гарантирано", ядоса се тя на внушенията, че партията на Делян Пеевски е облагодетелствана от по-малкото секции в Турция.

В изявлението й Елисавета Белобрадова от ДБ видя декларация и политическо позициониране. Тя напомни на Михайлова, че вчера ДПС - НН не взе никакво отношение по-въпроса, а преди това дори осигури кворум, за да се проведе правната комисия, която реално задвижи промените.