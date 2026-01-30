Фактите за никотиновите паучове: Доказани по-ниско рискови заместители на цигарите

Защо група наши депутати застават срещу науката и успешните световни примери от САЩ и скандинавските държави за намаляване на тютюнопушенето

В последните оставащи работни дни депутатите стартираха кампания с популистки теми, за която вярват, че ще им донесе дивиденти в предстоящите избори. Малка група от народни представители от БСП предложи пълна забрана за продажбата на никотинови паучове чрез поправки в Закона за тютюневите изделия, в който те са забранени за продажба на непълнолетни лица. Според мотивите в предизборен тон, целта е да се защитят младите хора.

Подобен закон, освен спорен, поради времето си, е и срещу научните данни и успешни практики за справяне с тютюнопушенето в световен мащаб, показва преглед на фактите.

Какво казват науката и регулаторите: FDA в САЩ и опитът в Швеция

Преди 4 месеца най-авторитетният регулаторен орган в света – Американската агенция по контрол на храните и лекарствата (FDA) даде бърза писта за издаване на разрешителни за продажба на никотиновите паучове. FDA прие, че те са потенциално решение за справяне с тютюнопушенето на хора, които искат да се откажат от цигарите, но не успяват поради нуждата от прием на никотин. Според американския регулатор използването им вместо цигари намалява риска от рак на устата, рак на белия дроб, инфаркт, емфизема, хроничен бронхит.

FDA базира заключението си на съвременната наука, която все по-ясно прави разлика между никотина и всички други вредни вещества, причинени от горенето на тютюн. „Най-опасните ефекти от пушенето идват не от никотина сам по себе си, а от токсичните химикали, които се отделят при горене – катрани, тежки метали и канцерогени“, твърди проф. Рей Ниаура, изследовател и професор по глобално обществено здраве в Нюйоркския университет, цитиран и от Men’s Health.

Именно това разбиране за никотина стои в основата на концепцията за намаляване на вредите, въпреки неговите пристрастяващи свойства. Бездимните никотинови продукти – включително никотиновите паучове без тютюн – се използват без процеса на горене и така значително намаляват излагането на токсични вещества в сравнение с цигарите.

Шведският модел: доказателства от 50 години практика

Традиционният шведски снус (тютюн в торбички) и никотиновите паучове (растителни влакна с никотин, без тютюн) са доказано в основата на постигнатите най-ниските нива на пушене и съответно на заболявания като рак на белия дроб в Швеция, където бездимните алтернативи се употребяват вместо цигари от 50 години.

Учените са категорични: Никотиновите паучове имат сходен състав като на медикаментите с никотин, заместващи пушенето, но те не са терапевтично средство. По тази причина, никотиновите паучове са най-малко вредният никотинов продукт и се регулират в законите за контрол на тютюна.

«Може да се каже, че експозицията на токсиканти при новите никотинови паучове вероятно е същата като тази при лекарствата, включени в Списъка на СЗО с основни лекарства», посочва по този повод шведският изследовател на никотина проф. Карл Фагерстрьом.

Никотиновите паучове съдържат никотин с фармацевтично качество. Същото качество, каквото се използва в лекарствата, се използва и в изделията на тютюневата индустрия. Когато е необходим носител на никотина, това при никотиновите паучове е обикновено целулоза, а при лекарствените средства -никотиновите дъвки и вид гума за дъвчене. Иначе никотинът е един и същ алкалоид, подсладителите са едни и същи, веществата за контрол на pH, необходим за абсорбцията на никотина през устната лигавица - са едни и същи или сходни, обяснява ученият.

Шепа български депутати срещу фактите: отказ от работещи решения

Принципно хората употребяват тютюневи изделия заради никотина, който е пристрастяващ, но той не е причината за болестите – резултат от хилядите химикали, отделящи се при горенето на цигарите в тютюневия дим. Силно токсичната смес от химически вещества в дима, а не никотинът, водят до сериозните здравни последствия за пушачите.

Епидемиологията в Швеция показва намален риск от рак на белия дроб, рак на устата, емфизема и хроничен бронхит, сърдечни болести, инфаркт. Потребителите и на снус и на никотинови паучове имат по-нисък риск от рак на устата в сравнение с пушачите, установяват в скандинавската страна след години здравна статистика и проучвания.

7 клинични изследвания сред над 500 000 000 души доказват липса на връзка между ракови заболявания, включително рак на устата от оралните продукти. Данните показват близо 3 пъти по-ниски нива на четири вида рак в Швеция (28 на 100 000) в сравнение със средното им ниво в ЕС (65 на 100 000).

Употребата на тютюн и никотин в Швеция и ЕС е 23%. Но разликата е, че в Швеция само 5% от никотина се приема под формата на пушене на цигари, а останалите 18% се приемат без дим – чрез снус и никотинови паучове. Страната се приема като отличник в борбата с пушенето и последствията от него след 50-годишна история има най-ниски нива за заболеваемост.

Забележителен факт е, че на челните места за най-ниска смъртност от болести, свързани с цигарите в Европа, са три държави, в които се използват предимно снус и никотинови паучове – Швеция, Норвегия и Исландия. Вероятността три държави, в които се предлагат много различни продукти за намаляване на вредата, напълно случайно да се наредят на първо, второ и трето място, е 1 на 25 000, изчисляват учените.

В същото време, в България, в която депутатите се мотивират с несъществуващи проучвания, за да забранят продажбата на никотинови паучове, е най-пушещата (близо 40% от населението) и най-умиращата от сърдечно-съдови и онкологични болести нация в Европа. Между двете определено има пряка връзка, а на този фон новата законодателна инициатива би лишила пълнолетните пушачи от алтернатива, чрез която да си помогнат да спрат цигарите.

В същото време продажбата на всякакви тютюневи и никотинови продукти, включително и паучове, на непълнолетни и сега е забранена от закона.

Въпросът е кога ще се упражни адекватен контрол и правоприлагане.