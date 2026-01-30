И заместничката на Главчев Маргарита Николова даде "да" за служебен премиер

И заместничката на Димитър Главчев в Сметната палата Маргарита Николова даде "да" за служебен премиер. Така досега президентът Илияна Йотова получи четвърто съгласие за съставяне на правителство.

"Много съм впечатлена от срещата ми с президента. Проведохме много смислен и задълбочен разговор, на който аз споделих, че още по време на изслушването ми през март миналата година в парламента за длъжността, ми бе зададен въпросът дали съм наясно, че тя попада в списъка с "домовата книга", и аз отговорих, че съм наясно", обясни Николова.

"По същия начин потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения. Изборът й е много ограничен от домовата книга и е много труден, както за нея, така и за всички, които попадат в този списък", заяви тя.

"Доказала съм, че мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения. Познавам в детайли работата на администрацията, защото дълги години съм била част от нея и смятам, че това ще ми помогне да се справя", категорична бе Николова.

Дали има готовност за служебен премиер, тя каза, че все още е рано да каже.

"Сложно е да се каже дали човек има опит в организирането на честни избори, когато никога не ги е правил. Имам способност и мога да създавам добър екип, да направя добра организация за работа и това ще изиграе своята роля, за да се разрешат тези проблеми", допълни Николова.

Преди финалния ден за консултации с останалите възможни кандидати президентът Илияна Йотова има двама съгласили се: зам.-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Днес тя прие първо шефа на Сметната палата Димитър Главчев, който вече 2 пъти ръководи служебни правителства. И този път той изрази очаквано съгласие да поеме отговорността.

Очакванията са и другата заместничка на Главчев Силвия Къдрева да каже "да". След срещата той обясни, че е говорил с тях на темата, но когато ги е предложил за свои заместници. Тогава и двете заявили, че са съгласни.

Тогава президентът ще може да избира измежду половината кандидати от домовата книга. Досега това не се е случвало, а през есента на 2024 г. можеше да се стигне и до конституционна криза -повечето длъжности, които след промените в конституцията могат да заемат поста, бяха вакантни. А Румен Радев отказа да назначи тогавашната зам.-шефка на Сметната палата Горица Кожарева заради предложението Калин Стоянов да оглави МВР. Така се стигне и до второто правителство на Главчев.