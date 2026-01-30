Росен Желязков: 34 пъти повече кокаин е заловен от органите в сравнение с 2021 г.

С 10% е увеличен броят на училищните психолози тази година, обясни премиерът

През 2025 г. митническите служителите са задържали 2345 кг, 255 262 таблетки и 167 литра наркотични вещества

Отчетеният ръст на иззетите през 2025 количества наркотични вещества при самостоятелни и съвместни действия на МВР и Агенция "Митници" е най-висок за последните 5 години. Това обяви от парламентарната трибуна премиерът в оставка Росен Желязков. В отговор на Явор Хайтов от АПС за политиката на кабинета в борбата с наркотичните зависимости той даде и статистика за хванатите от органите вещества и прекурсори.

През миналата година митническите служителите са задържали 2345 кг, 255 262 таблетки и 167 литра наркотични вещества.

Задържаният кокаин е над 500 кг, иззетото в България количество е над 34 пъти в сравнение с 2021 г., 12 пъти спрямо 2022 и 8 пъти спрямо 23, обясни Желязков. Миналата година е направено и най-голямото задържане на кокаин на сухопътната ни граница.

За 11 месеца на 2025 г. има 240 случая със иззети 7 кг фентанил. Рязък скок има и при установения хашиш. Заловеният канабис е 5 пъти повече от 2022 г. Органите са задържали и 1854 кг марихуана, което е 79% от общо задържаните наркотици, посочи премиерът в оставка. Предотвратени са 14 опита за вкарване на вещества за пълнители за вейпове.

Желязков увери, че постоянно се извършват специализирани операции и проверки в заведения, където се търсят и лица под 18 г. без придружител, и са насочени към лицата, пушещи вейпове и балони с райски газ.

Над 13 хиляди деца са минали през мероприятия за превенция срещу зависимостите. Отделно са проведени и много своеобразни открити уроци с медици и психолози, обясняващи за злоупотребата със субстанции, обясни премиерът.

Само за една година има и 10% увеличение на психолозите в училищата - техният брой вече е 1563, а правителството е предоставило повече средства за допълнителни спортни дейности за младежите.

Желязков напомни, че общата политика на правителството в борбата с разпространението, трафика и употребата на наркотични вещества и субстанции се определя със закона и през Нац съвет по наркотиците към МС. През 2025 г. са проведени 6 негови заседание и са взети важни решения за намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества, подчерта премиерът. Под контрол са поставени и 9 нови вещества, определени като наркотични. В началото на годината е приета и преработена стратегията за периода 2025-2029 година, заедно с преизчислен финансов план. Включени са нови програмни дейности, нови програми за превенция и обучение на специалисти, има нови места в програмите в дневни центове и терапевтични общности. Предвидено е и разширяване на достъпа на лечение от зависимости, включително и на лица под 18 г със зависимости, посочи в отчета си премиерът Желязков.

"Няма да употребявам определението "в оставка" - и до последния час, в който сте такъв (премиер - б.р.) трябва да изпълнявате функциите си стриктно по закон. Не мога да скрия добрите думи за това, че изпълнявате задълженията си, за да се явите на парламентарен контрол", похвали Желязков депутатът от АПС. Хайтов получи обещание да получи подробности за допълнителните си питания, свързани с броя на наркозависимите по видове и колко от тях са на отчет.