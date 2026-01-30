ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Иво Петров: Невъзможно е да навредиш с д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22192331 www.24chasa.bg

Розови локви около Военна болница в Пловдив вдигнаха по тревога полиция и РЗИ (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

5036
Най-много червената боя е на улица "Д-р Владо". Снимки: ФБ
  • Граждани се притесняват да не им се отровят кучетата
  • Работници от "Чистота" са намерили наблизо разтворима червена боя

Розови локви по протежението на цели улици в района на Военна болница в Пловдив притесниха сериозно живеещи наоколо. "Някой знае ли защо е такъв цветът им", питат загрижено те. Мнозина се опасяват, че може да са някакви отрови или препарати, тъй като се простират на голям периметър. Граждани звънят разтревожено в РЗИ. Собственици на домашни любимци пък се страхуват, че кучетата им могат да се отровят.

Розовите петна са по улиците "Д-р Владо", "Граф Игнатиев" и "Петко Д. Петков", като на първата е най-голяма локвата.

"Още от сутринта получихме сигнал и се обърнахме към Четвърто РУ, откъдето започнаха да проверяват", съобщи пред "24 часа" кметът на район "Централен" Георги Стаменов. По думите му екип на "Чистота" открил наблизо разтворима червена боя. РЗИ също извършва проверка, като взема проби.

"Ще бъдат изискани записи от охранителни камери в района, за да се установи извършителят и да стане ясно дали деца са се забавлявали, или става въпрос за злонамереност. Всички институции работят", увери Стаменов.

Екип на "Чистота" е открил наблизо разтворима червена боя.
Екип на "Чистота" е открил наблизо разтворима червена боя.
Изискват записи от камери да видят кой е извършителят.
Изискват записи от камери да видят кой е извършителят.

Най-много червената боя е на улица "Д-р Владо". Снимки: ФБ
Екип на "Чистота" е открил наблизо разтворима червена боя.
Изискват записи от камери да видят кой е извършителят.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание