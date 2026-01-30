Розови локви около Военна болница в Пловдив вдигнаха по тревога полиция и РЗИ (Снимки)

Граждани се притесняват да не им се отровят кучетата

Работници от "Чистота" са намерили наблизо разтворима червена боя

Розови локви по протежението на цели улици в района на Военна болница в Пловдив притесниха сериозно живеещи наоколо. "Някой знае ли защо е такъв цветът им", питат загрижено те. Мнозина се опасяват, че може да са някакви отрови или препарати, тъй като се простират на голям периметър. Граждани звънят разтревожено в РЗИ. Собственици на домашни любимци пък се страхуват, че кучетата им могат да се отровят.

Розовите петна са по улиците "Д-р Владо", "Граф Игнатиев" и "Петко Д. Петков", като на първата е най-голяма локвата.

"Още от сутринта получихме сигнал и се обърнахме към Четвърто РУ, откъдето започнаха да проверяват", съобщи пред "24 часа" кметът на район "Централен" Георги Стаменов. По думите му екип на "Чистота" открил наблизо разтворима червена боя. РЗИ също извършва проверка, като взема проби.