ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Иво Петров: Невъзможно е да навредиш с д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22192448 www.24chasa.bg

Задържаха непълнолетен в Ямбол за множество кражби от коли и частни имоти

1584
Задържаха непълнолетен в Ямбол за множество кражби от коли и частни имоти СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Задържаха непълнолетен в Ямбол за множество кражби от коли и частни имоти, съобщиха от полицията.

 На 29 януари след пореден взлом на автомобил, е установен и задържан непълнолетен местен жител. За същия в районното управление в Ямбол са събрани данни, че е съпричастен към множество прониквания с взлом в автомобили и частни имоти с последвали кражби на лични вещи, предмети и парични суми.

По случая се води разследване, материалите по което ще се докладват в прокуратурата - с предложение за задържане на момчето за 72 часа и искане за постоянен арест.

Задържаха непълнолетен в Ямбол за множество кражби от коли и частни имоти СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание