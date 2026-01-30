"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха непълнолетен в Ямбол за множество кражби от коли и частни имоти, съобщиха от полицията.

На 29 януари след пореден взлом на автомобил, е установен и задържан непълнолетен местен жител. За същия в районното управление в Ямбол са събрани данни, че е съпричастен към множество прониквания с взлом в автомобили и частни имоти с последвали кражби на лични вещи, предмети и парични суми.

По случая се води разследване, материалите по което ще се докладват в прокуратурата - с предложение за задържане на момчето за 72 часа и искане за постоянен арест.