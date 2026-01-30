ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Котел модернизира уличното си осветление, намали разходите за ток с 80,78 на сто

Ваньо Стоилов

По улиците в община Котел вече светят нови лампи. Снимка: Община Котел

Община Котел завърши успешно мащабен проект за повишаване на енергийната ефективност на системите за улично осветление в 18 населени места, като резултатът е намаление на потреблението на ток с 80,78 процента, съобщават от общинския пресцентър.  намаление на енергопотреблението. На заключителна среща по проекта зам.-кметът на общината Румен Стоилов е представил резултатите от неговото изпълнение. 

Този проект е част от управленската програма на кмета на община Котел Коста Каранашев, заложен като основен в дългосрочната общинска политика за устойчиво развитие, енергийна ефективност и подобряване на условията на живот в населените места, припомнят от пресцентъра.

Финансирането бе осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда  цялостна модернизация на външното изкуствено осветление на територията на общината.

В рамките на проекта бяха подменени съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни, внедрена бе система за автоматизация, управление и мониторинг на енергопотреблението, вече се използват и  възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на автономни фотоволтаични лампи, включително и в райони без изградена електропреносна мрежа.

Освен че намалява потреблевиено на електричество, изпълнението на проекта води и до значително намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка, редуцират се емисиите на парникови газове и се повишава енергийната независимост на общината. А с подобрението на качеството на уличното осветление в общината се повишава безопасността на движението през нощта и се създават по-добри условия за живот на жителите, гостите и туристите в населените места на община Котел.

