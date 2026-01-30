ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

172 години от рождението на Стефан Стамболов почетоха във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

В Търново почетоха паметта на Стефан Стамболов по повод 172 г. от рождението му Снимка: Община Велико Търново

"Една от най-ярките личности в следосвобожденска България", Така кметът на Велико Търново Даниел Панов определи Стефан Стамболов 172 г. след рождението му.
В родния си град Велико Търново Стамболов бе почетен с военен ритуал, поднесени бяха венци и цветя. Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика припомниха за живота и делото на героя.
"Вдъхновен от делото и примера на Левски, Ботев и Раковски, Стефан Стамболов посвещава живота си България да се развива като силна, достойна и независима държава.
И днес делото му е символ на политическа смелост, държавническа далновидност и безкомпромисна защита на българския национален интерес".
Дълбок поклон пред паметта на Стамболов! - написа Панов във фейсбук.

