172 години от рождението на Стефан Стамболов почетоха във Велико Търново

"Една от най-ярките личности в следосвобожденска България", Така кметът на Велико Търново Даниел Панов определи Стефан Стамболов 172 г. след рождението му.

В родния си град Велико Търново Стамболов бе почетен с военен ритуал, поднесени бяха венци и цветя. Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика припомниха за живота и делото на героя.

"Вдъхновен от делото и примера на Левски, Ботев и Раковски, Стефан Стамболов посвещава живота си България да се развива като силна, достойна и независима държава.

И днес делото му е символ на политическа смелост, държавническа далновидност и безкомпромисна защита на българския национален интерес".

Дълбок поклон пред паметта на Стамболов! - написа Панов във фейсбук.