КЗП отчете до 10% поскъпване на лекарства и добавки в пловдивските аптеки

Повишението е заради вдигането на цените от страна на доставчиците, а не заради еврото

Целеви проверки на Комисията за защита на потребителите са показали от 6 до 10% повишаване на цените в аптеките в Пловдив на лекарства, хранителни добавки и козметика.

Това съобщи началникът на териториалното поделение на държавния регулатор Димитър Илиев на заседание на Областния координационен център към механизма за наблюдението и контрола във връзка с приемането на еврото. По думите му това повишение се дължи на увеличението на цените на доставчиците, а не заради приемането на еврото.

На срещата присъстваха представители на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници", "Български пощи", Комисията за защита на потребителите, Областната дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации.

"Въпреки информационната кампания на всички институции все още много хора подават заявки в пощенските клонове, защото не са разбрали какви са сроковете, и на отделни места има опашки и напрежение", обобщи директорът на Югозападен регионален център на "Български пощи" Въчка Иванова. Тя припомни, че в областта има 169 пощенски станции, като във всички тях се обменят суми до 1000 лв. на ден, а за над 1000 до 10 000 лв. е необходима предварителна заявка от съответното лице 3 до 5 работни дни по-рано.

"За последната седмица в областта не е регистриран случай на фалшиви евро банкноти. Полицията и жандармерията продължават да оказват активно съдействие, като поддържат засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите", заяви зам.-директорът на полицията в Пловдив комисар Пламен Иванов.