Официално: 5 "да" чу Илияна Йотова за служебен премиер

Съгласие даде и втората заместничка на Главчев в Сметната палата Силвия Къдрева

Официално президентът Илияна Йотова ще може да избира между петима за служебен премиер, както предвиди "24 часа". Това стана ясно, след като и последният кандидат от "домовата книга"- зам.-шефката на Сметната палата Силвия Къдрева каза "да".

Съгласие по-рано тази седмица дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, а днес и шефът на Сметната палата Димитър Главчев и другата му заместничка Маргарита Николова.

Останалите 5-ма: управителят на БНБ Димитър Радев и заместниците му Петър Чобанов и Радослав Миленков, шефката на НС Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева, отказаха категорично да се заемат със съставянето на служебния кабинет. Илияна Йотова посрещна Силвия Къдрева СНИМКА: Велислав Николов

"Последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в Народното събрание при избора си за зам.- председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност, сега отново потвърдих това свое решение", заяви Къдрава след разговора с Йотова.

"Преди 2 дни НС взе решение за изменение на закона за Сметната палата, което предвижда дейностите по декларирането на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, конфликта на интереси и превенцията, да преминат към Сметната палата. Отчитайки опита, който имам в осъществяването на прозрачност и превенция на корупцията, предстоят отговорни задачи, за да може да се организира тази дейност в Сметната палата", каза още тя. Законово обаче тези промени не я възпрепятстват. Къдрева коментира, че това ще отнеме време.

"Ще изчакам решението на президента, за да мога да мисля и за състав на кабинет. Не бягам от отговорност. Нямам набелязани хора, няма предложение към мен. Информирана съм, че за седем дни трябва да го направя", каза още тя.

"Изключително трудна задача е това, предполагам, че за всеки от нас, кандидатите, ще бъде трудна задача, защото не познаваме този процес", допълни зам.-шефката на Сметната палата.

Запитана как ще се справи с провеждането на честни избори, тя обясни, че ще заложи на професионалния си опит, който е "свързан с прозрачността и превенцията".

Дали ще се справи със състав на кабинет в седемдневния срок, тя не даде категоричен отговор.

Със срещата с Къдрева приключиха консултациите на държавния глава с потенциалните кандидати за служебен премиер. Предстоят консултации и с партиите в 51-я парламент, а след това Йотова ще избере служебния премиер, който трябва да й представи структура за правителство. Тогава ще стане ясна и датата за предсрочните избори.

