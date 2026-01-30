ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

500 зрители гледаха ученически спектакъл по Радичковия „Ноев ковчег“

Дима Максимова

[email protected]

1472
Младите актьори, които пресъздават "Ноев ковчег" на Йордан Радичков във Велико Търново Снимка: ПЕГ "Проф. Асен Златаров" - Велико Търново

12 ученици от Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" се заеха с нелеката задача да поставят пиеса по творба на Йордан Радичков. Явор Парашкевов, Галена Василева, Герасим Русев, Ивайло Стойнов, Елица Чукова, Йоана Димитрова, Даная Бенкова, Габриела Бонева, Христо Христов, Рики Исмаил, Александър Николов и Яна Цонева пресъздадоха чрез театралното изкуство едно от най-трудните произведения, включено в държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Идеята за пиесата е на Драгомир Дачев. Учителят по история и философия в гимназията е режисьор и съавтор на сценария заедно с дългогодишния учител по БЕЛ в училище Людмила Бяливанова. Подготовката на постановката, декорите и костюмите отне целия първи срок и увлече както златаровци, учители и служители в Езикова, така и родители и приятели на младите таланти, разказват от гимназията.

От началото на годината театралите излязоха три пъти пред публика. Представлението постигна огромен успех. Премиерата бе на 21 януари, денят, в който от този свят през 2004 г. си отиде авторът на романа „Ноев ковчег" Йордан Радичков. На следващия ден учениците отново бяха на сцената и получиха заслужени аплодисменти от още по-многобройна публика. Отзвукът от представлението им донесе и още едно участие. На 27 януари  гостуваха на ученици и учители от Американския колеж „Аркус" по покана на частното учебно заведение.

Общият брой на зрителите на спектакъла в трите дни надхвърля 500.

Младите актьори, които пресъздават "Ноев ковчег" на Йордан Радичков във Велико Търново Снимка: ПЕГ "Проф. Асен Златаров" - Велико Търново

